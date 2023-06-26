«Ростелеком» обеспечит дистанционное наблюдение за здоровьем пациентов иркутских больниц

В Иркутской области «Ростелеком» совместно с дочерней компанией «РТ Доктис» приступил к внедрению пилотного проекта по дистанционному наблюдению за состоянием здоровья пациентов с использованием информационной системы «Персональные медицинские помощники».

Приангарье стало одним из восьми субъектов Российской Федерации, где в экспериментальном режиме запустили реализацию этого цифрового решения.

К работе в тестовом формате подключились Иркутская районная больница и Иркутская городская больница № 8, поскольку именно они достигли целевого показателя по дистанционной записи к врачу - более 56 процентов.

В рамках проекта, который продлится до 2024 года, «Ростелеком» предоставил жителям региона с сахарным диабетом и гипертонией, прикрепленным к этим лечебным организациям и находящимся под диспансерным наблюдением, 100 тонометров и 160 глюкометров с функцией передачи данных онлайн.

Эти медицинские приборы позволяют контролировать показатели обследуемого человека, что значительно снижает риск серьезных осложнений и смертности при хронических заболеваниях, таких как инфаркты, инсульты, сердечные и почечные недостаточности.

Согласно назначению лечащего врача, пациенты два раза в день будут измерять артериальное давление с помощью выданного тонометра. Зафиксированные показатели автоматически отправятся в информационные системы медицинской организации.

В случае ухудшения состояния здоровья лечащему специалисту придет соответствующее уведомление. При значительных отклонениях от нормы дежурный медик свяжется с больным в течение 15 минут. Кроме того, интеллектуальная платформа, используя алгоритмы искусственного интеллекта, при необходимости предоставит в лечебную организацию информацию о неэффективности прописанной терапии, а в будущем начнет сама рекомендовать препараты для человека.

Всего планируется осуществить мониторинг 1060 жителей Приангарья в 2023 году и 3820 - в следующем.

- Сервисы с использованием искусственного интеллекта активно пилотируются, а затем внедряются на территории страны. Иркутская область стала одним из первых российских регионов, в котором мы запустили в эксплуатацию решение по дистанционному наблюдению за пациентами. Наша компании всегда готова предоставить для медицинской сферы свои интеллектуальные разработки, - подчеркнул директор Иркутского филиала Юрий Тиман.

- Мы собрали все дистанционные медицинские услуги в одном приложении. В результате внедрения нашего решения снижается нагрузка лечащего доктора, экономится время пациента за счет рекомендации в онлайн-формате, повышается доступность врачебной помощи в регионе, контролируется лечение широкого спектра заболеваний, - прокомментировал генеральный директор РТ Доктис Сергей Лежнин.

СПРАВКА:

Цифровая платформа «Персональные медицинские помощники» стартовала в Иркутской области в рамках пилотного проекта Министерства здравоохранения Российской Федерации по дистанционному мониторингу состояния здоровья пациентов с использованием высокотехнологичных устройств и сервисов. Регион вошел в число восьми субъектов страны, где в экспериментальном режиме началась реализация проекта.