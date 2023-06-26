Потепление будет очень коротким: синоптики назвали день возвращения жары в Иркутск

Потепление будет, но очень коротким. Фото: Иван МАКЕЕВ

Стало известно, когда в Иркутскую область вернется жара. Как рассказали синоптики Гидрометцентра России, температура воздуха повысится в конце июня, однако потепление будет коротким и продлится всего один день.

Столбик термометра начнет идти вверх уже сегодня, 26 июня, и достигнет своего максимального значения в +26 градусов к четвергу. Все эти дни метеорологи обещают облачную погоду с прояснениями, местами ожидаются грозы и сильный ветер.

- Переменная облачность сохранится с 26 по 29 июня. В пятницу, 30 июня, ожидается похолодание до +23 градусов, а к субботе температура воздуха достигнет +18 градусов. Также в конце недели прогнозируются дожди, которые принесут с собой северо-западный ветер, – предоставили подробный прогноз синоптики Росгидрометцентра.

Уже в конце рабочей недели ожидается похолодание. Температура воздуха вновь не поднимется выше +18 градусов. Однако областные синоптики обещают жаркое начало июля.

- Согласно предварительного прогноза, первая половина месяца в Приангарье окажется в зоне тёплой аномалии, особенно знойными днями отличится первая декада, когда максимальные температуры воздуха будут превышать 30-градусные отметки, — отметила ведущий агрометеоролог Иркутского Гидрометцентра Наталья Домбровская.

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