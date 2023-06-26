Мучился целую неделю: девятимесячный мальчик едва не погиб, проглотив гидрогелиевый шарик

В Иркутске врачи спали проглотившего гидрогелиевый шарик 9-месячного ребенка Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске хирурги Ивано-Матренинской детской клинической больницы спасли жизнь 9-месячному мальчику, который проглотил гидрогелиевый шарик. Состояние младенца ухудшалось с каждым днем и было принято решение экстренно оперировать юного пациента.

Как рассказали в пресс-службе медучреждения, изначально врачи из-за симптомов предполагали у ребенка кишечную инфекцию: его мучали боли в животе и рвота. Однако его состояние становилось все хуже, и врачи предположили, что в теле ребенка находится инородный предмет. Опасения специалистов подтвердила и мама младенца, сказав, что тот мог проглотить гидрогелиевый шарик. Мальчика экстренно прооперировали, достав из его тонкой кишки опасный предмет.

— Во время операции удалили инородное тело, это действительно оказался гидрогелиевый шарик, полностью перекрывший просвет кишки. С момента проглатывания до момента извлечения прошло семь дней, — рассказал врач хирург хирургического отделения №1 Денис Андреевич Звонков.

Сейчас мальчик вместе с мамой дома и его жизни ничего не угрожает.

Врачи Ивано-Матренинской детской больницы с сожалением отмечают, что это не первый подобный случай в их практике. По их словам, такие шарики таят в себе смертельную угрозу. Попадая во влажную среду, они увеличиваются в размерах в разы, становясь причиной непроходимости кишечника.