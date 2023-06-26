«Бил кирпичом по голове и телу». Как благодаря отпечаткам пальцев раскрыли убийство 16-летней давности

Это страшное преступление было совершено еще 16 лет назад. Фото: СУ СК Республики Бурятия

Это страшное преступление было совершено еще 16 лет назад. А дело дошло только сейчас. Тогда подросток изнасиловал и убил молодую девушку, но тогда задержать преступника не смогли. Перед судом он предстал только в 33 года.

Как установили следователи, летом 2006 года 16-летний парень приехал на каникулы к бабушке в село Горхон Заиграевского района. Вечером 13 июля провел праздно – пил с компанией. Компания решила зайти к еще одной девушке, пригласить и ее присоединиться. Однако та отказалась и решила остаться дома. Позднее, когда подросток расстался с новыми знакомыми, он вернулся в дом к девушке и предложил интим. В ответ услышал отказ. Тогда школьник схватил обломок кирпича, нанес им удар по голове жертве, а затем изнасиловал.

Испугавшись ответственности, парень решил избавиться от девушки. Он нанес ей несколько ударов тем же обломком кирпича, затем схватил нож и бил им по голове и телу жертвы. Расправившись, покинул дом.

- Преступление, совершенное в условиях неочевидности, долгое время оставалось нераскрытым. Однако расследование уголовного дела не прекращалось. В этом году сотрудники СК проводили очередную проверку отпечатков пальцев, которые были обнаружены на месте убийства. В базе данных, которая постоянно обновляется, было обнаружено совпадение, - рассказали в СУ СК Республики Бурятия.

Подозреваемого вызвали на допрос. Сначала он отрицал свою причастность к преступлению. Однако полиграф и допросы свидетелей по вновь открывшимся обстоятельствам показали обратное. Ознакомившись с результатами психофизиологического исследования, мужчина признался в содеянном и подробно рассказал о деталях убийства. Уголовное дело направлено в суд.

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