Хотел опохмелиться: в Иркутской области мужчина умер после того, как выпил настойку для животных Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Следственными органами Иркутской области проводится проверка по факту смерти местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР региона в своих социальных сетях.

-25 июня за медпомощью обратился 64-летний мужчина, он со своим знакомым выпил спиртовую настойку чемерицы. Ее используют для ветеринарных целей. Приобрели они ее в «Эхирит-Булагатской станции по борьбе с болезнями животных».

В результате на месте происшествия, в одном из домов на улице Площадь Аэропорта, нашли тело 57-летнего знакомого мужчины.

Следователи изъяли 32 флакона настойки чемерицы. Сейчас будут проводить ее химическое исследование.

Законность принятых решений будет проверена прокуратурой. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере оборота спиртосодержащих средств