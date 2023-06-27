В Иркутске 96% поездок на такси получили пять баллов

96,1% всех поездок на такси, которые заказывали в Иркутске через Яндекс Go, получили пять баллов. Статистикой оценок пользователей поделилась пресс-служба сервиса. При этом город вписывается в общероссийский тренд: в целом по стране число «пятизвездочных» поездок всего на 0,5% выше.

Сервис также перечислил регионы, где пассажиры наиболее щедры на максимальную оценку. Это Ненецкий АО, Магаданская область, республики — Ингушетия, Саха и Калмыкия.

Поставить оценку поездке в Яндекс Go можно во время маршрута или после. Общее впечатление оценивается по пятибалльной шкале. Пассажиру также доступна опция выбора наиболее понравившихся аспектов поездки. Похвалить водителя можно за интересную беседу, удачную музыку или стиль управления авто. Оценка водителя-партнера сервиса видна в его профиле вместе с количеством «комплектов» от пассажиров за разные аспекты поездок.