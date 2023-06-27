Свобода творчества: В Иркутске прошел фестиваль стрит-арта «Трансформируя город»

День молодежи в Иркутске проходил на площадке перед ЗАГСом. Фото: Евгений МИХАЙЛОВ.

День молодежи в Иркутске отмечался на площадке перед Домом молодежи - новым современным пространством, которое открывает свои двери для творческих и активных ребят. Целый день работало более десятка различных секций, от спортивных до волонтерских, где каждый смог найти для себя что-то интересное. Основная тема мероприятия в этом году - «Движение навстречу». Поэтому и площадки назывались соответственно: «Навстречу креативу», «Навстречу знаниям», «Навстречу новому», «Навстречу спорту», «Навстречу своему делу», «Навстречу Родине», «Навстречу добру» и «Навстречу карьере». Навстречу креативу гости праздника двигались вместе с участниками фестиваля уличного искусства «Трансформируя город».

Готовые работы участников фестиваля скоро разъедутся по всему городу. Фото: Евгений МИХАЙЛОВ.

Свободный стрит-арт

Фестиваль «Трансформируя город» стал одной из самых масштабных площадок праздника. 11 художников из Иркутска, Ангарска, Красноярска, Санкт-Петербурга и других городов создавали свои произведения на специальных конструкциях с подсветкой. Тема свободная, каждый смог изобразить то, что посчитал наиболее подходящим для текущего момента. Кроме Дня молодежи фестиваль был посвящен и юбилею компании-партнера: «Полюс Вернинское» отмечает в этом году 25-летие.

- Здорово, что это не просто праздник, это повод продвинуть на более высокий уровень проекты образования, спорта и, конечно, искусства, отметил в своем выступлении управляющий директор компании «Полюс Вернинское» Игорь Цукуров. - От лица коллектива ведущей в регионе золотодобывающей компании выражаю благодарность правительству и министерству по молодежной политике, талантливой команде компании «ПроАРТ» за успешное сотрудничество по организации и проведению фестиваля уличного искусства «Трансформируя город», который посвящен и Дню молодежи, и 25-летию со дня основания нашей компании.

Отмечу, что в регионах присутствия «Полюс» уделяет особое внимание проектам культуры - это гастроли театральных коллективов, фестивали, выставки, конкурсы.

Попробовать себя в роли уличного художника мог каждый. Фото: Евгений МИХАЙЛОВ.

Как к себе домой

Раз уж тема была свободной, то художники дали волю фантазии. Абстракция, граффити, тематические картины - все очень яркое и эффектное. Мы расспросили гостя фестиваля из Санкт-Петербурга о том, как родилась его работа.

- У меня в этом году в Иркутске открывается персональная выставка, так совпало, что и в фестивале принимаю участие, - рассказал Евгений Мулук. - И поскольку в прошлом году я уже участвовал в иркутском фестивале «Голос улиц», то не мог не поддержать и эту идею. Многие из местных ребят уже стали моими друзьями, я приезжаю сюда, как к себе домой. При создании этой работы полагался на импровизацию и уже в процессе рисования решил, что назову ее «Атомы сознания». Каждый здесь сможет увидеть какие-то свои ассоциации. Абстракцию не нужно понимать конкретно, главное, чтобы она вызывала эмоции за счет форм и цветов. Поэтому я заранее выбрал ту цветовую гамму, в которой хотелось поработать.

Темы для работ мастера определяли сами. Фото: Евгений МИХАЙЛОВ.

Кстати, готовые работы некоторое время можно будет посмотреть все разом на площадке между Домом молодежи и ЗАГСом, а потом они украсят разные районы Иркутска. Еще один арт-объект появился в этот день и в городе Бодайбо.

В фестивале «Трансформируя город» участвовали 10 художников из разных городов России. Фото: Евгений МИХАЙЛОВ.

Золотой партнер

Фестиваль «Трансформируя город» стал возможным благодаря поддержке компании «Полюс Вернинское». Компания всегда активно поддерживает различные социальные проекты, причем не только в Бодайбинском районе, где находится производство. Неоднократно жители областного центра получали возможность увидеть уникальные театральные постановки, а местные театральные коллективы - участвовать в специальном конкурсе, направленном на поддержку региональных творческих коллективов. Юбилейный год компании проходит под девизом «25 лет трансформируем будущее в настоящее». И фестиваль уличного искусства «Трансформируя город» еще раз показал, что одно из крупнейших добывающих предприятий региона старается поддерживать творчество в любых его проявлениях.

Именно в Бодайбинском районе расположены месторождение и производство компании. «Полюс Вернинское» ежегодно подписывает соглашение о социально-экономическом сотрудничестве с администрацией Бодайбо и района. На поддержку детей и ветеранов, учреждений здравоохранения, культуры и образования направляется 20 миллионов рублей.

Губернатор поблагодарил руководителя компании «Полюс Вернинское» Игоря Цукурова за поддержку фестиваля. Фото: Евгений МИХАЙЛОВ.

На главной сцене праздника губернатор Иркутской области Игорь Кобзев вручал благодарственные письма и грамоты всем, кто принимал участие в организации фестиваля. Особо Игорь Кобзев отметил заслуги руководителя компании «Полюс Вернинское» Игоря Цукурова:

- Благодарим вас лично и вашу компанию за активную работу по развитию Бодайбинского района, - отметил губернатор. - И, конечно, за сегодняшний праздник. Пусть этот День молодежи станет новым началом для всех наших молодых людей. Желаю вам успехов во всех ваших начинаниях, крепкого здоровья и ярких эмоций.

Говорят, глава региона на одном из стендов фестиваля нарисовал солнышко. Неплохой повод присмотреться к работам повнимательнее!

Молодость - это не возраст, а состояние души. Фото: Евгений МИХАЙЛОВ.

КОНКРЕТНО

С момента запуска Вернинской золотоизвлекательной фабрики в 2011 году было произведено более 70 тонн золота, а в прошлом году компания «Полюс Вернинское» произвела 9,3 тонны драгоценного металла.