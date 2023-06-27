Что произошло в Иркутске в ночь на 27 июня 2023 года: последние новости Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутской области 64-летний мужчина обратился за медпомощью, потому что со своим знакомым выпил спиртовую настойку чемерицы. Она используется для ветеринарных целей. Приобрели они ее в «Эхирит-Булагатской станции по борьбе с болезнями животных». Знакомый обратившегося скончался. Сейчас правоохранительные и следственные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

Прокуратура поставила на контроль проверку по факту гибели несовершеннолетней в Качугском районе. На трассе "Анга-Большой Улун" в районе деревни Шеина Качугского опрокинулась "Тойота Королла". В ней была 15-летняя девушка, которая скончалась от полученных травм.

Сильные дожди и грозы ждут жителей Иркутской области 27 июня. В региональной столице можно ожидать слабый дождь, ветер до 14 метров в секунду. Воздух прогреется ночью +10,+12°, днем - до +17,+19°.