В Ангарске мужчина открыл стрельбу у Колхозного рынка

Мужчина устроил стрельбу у Колхозного рынка в Ангарске Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ангарске вновь произошла стрельба. В этот раз у Колхозного рынка 29-летний мужчина стрелял по двоим горожанам. Эту информацию корреспонденту «КП-Иркутск» подтвердили в пресс-службе регионального МВД.

По данным ведомства, между подозреваемым и незнакомцами произошла ссора, во время которой тот достал пистолет и открыл стрельбу по обидчикам. Пострадал один из участников конфликта, ему понадобилась помощь медиков. После случившегося остальные мужчины поспешили скрыться.

Правоохранители в ходе оперативно-розыскных действий установили личность стрелявшего. Им оказался 29-летний, ранее судимый, местный житель. Личность еще одного участника конфликта устанавливается.

— Проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка, — заключили в МВД.

Напомним, ранее в кафе Ангарска 33-летний мужчина открыл стрельбу по своим оппонентам. В результате ранения умер 34-летний местный житель, еще один мужчина находится в больнице с ранением. Стрелявшего горожанина заключили под стражу.

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