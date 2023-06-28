Дом или дача: что строить иркутянам, если хочется жить за городом

Фото: Евгения ГУСЕВА

Вот построим дом за городом и заживем в свое удовольствие! По выходным будем ездить на природу всей семьей и с друзьями, родителям выделим участок под грядки, малышне поставим бассейн, себе — баньку. Красота!

Летом в Иркутске наступает самый настоящий бум на покупку земельных участков за городом и, конечно, строительство домов. Или все-таки дач? Это, пожалуй, первый вопрос, с которым стоит разобраться, прежде чем с головой окунаться в создание собственного райского уголка на лоне природы. Ответ на него определит не только формат будущего загородного «имения», но и ставки по ипотеке.

Шесть соток и домик

Если по субботам вас тянет провести время на свежем воздухе, с барбекю и банькой, — это про дачу в пригороде. Согласитесь, что строить капитальный дом, когда вы собираетесь ездить туда исключительно на отдых, и то — наездами, особого смысла не имеет. Достаточно возвести что-то попроще, возможно даже с удобствами на улице.

Конечно, и на такой, сравнительно простой вариант, потребуются деньги. Их можно взять взаймы — у банка. Но только по базовым программам: льготные на садовые дома не распространяются, поскольку, с точки зрения закона, дача — это не жилье. А субсидировать ставки государство готово только тем, кто хочет улучшить именно жилищные условия, а не разнообразить свои выходные.

Например, на строительство летнего дома можно оформить ипотеку в Сбербанке, если понадобится — с одновременным приобретением земельного участка. Ставки стартуют от 11,2%, с остальными условиями можно познакомиться здесь.

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Плюсы дачи:

1. Без излишеств — гости поймут, когда обнаружат мангал, кусты смородины и летний душ, но не увидят дом в два этажа на участке с элитным ландшафтным дизайном.

2. Атмосферно — это про шезлонг для отдыха и чай (с тем самым смородиновым листом) под навесом под шум летнего ливня. Еще — про общение с людьми. На дачах люди расположены к знакомствам и дети легко найдут компанию. Все городские, одного круга.

3. Своя зелень — и все остальное, что позволят вырастить ваши желания и таланты.

4. Финансовый вопрос — земля под садовые дома стоит дешевле, чем участки под ИЖС, да и поставить дачу — куда бюджетнее, чем полноценный дом для круглогодичного проживания. Недалеко от Иркутска можно купить небольшой участок, уложившись в 500-600 тысяч рублей. Другое дело, что придется потратиться на строительство туалета, бани, душа, покупку типового домика. Словом, с вас еще миллион. Но в общем и целом — это не так уж и много за мечту.

Минусы:

1. Садоводства под Иркутском часто страдают от отключений электричества. Дачный водопровод чаще всего работает только летом, в любом случае, надо быть готовым периодически таскать воду ведрами. Может не быть интернета — это, конечно, не вода или свет, но в наши дни тоже «удобство» первой необходимости.

2. Соседи в садоводстве — это всевидящее око. И вас обязательно осудят за отсутствие грядок. И заодно прочитают пару лекций, как правильно жить. С ними стоит дружить, так что придется выслушивать. Могут быть споры с родственниками. Как бы вы не договаривались «на берегу», младшее поколение будет отлынивать от грядок. А старшее — наоборот, пытаться превратить место отдыха в овощебазу.

3. Сборы. Если вы думаете, что, купив дачку, посеете семена, уберете сорняки и будете отдыхать, то это далеко не все. Здесь — «колхоз». Будете платить не только взносы, но и многочисленные сборы. Лучше заранее узнать у будущих соседей, во сколько это выльется в год.

– С 2019 года по закону №217-ФЗ дачники должны оплачивать два вида взносов: членские и целевые. Членские идут на обслуживание общей территории товарищества — уход за подъездными дорожками, вывоз мусора, покос травы. Целевые — это те, которые собирают на решение конкретной задачи: новые ворота, противопожарный пруд и тому подобное, – напоминают эксперты сервиса недвижимости Домклик от Сбера.

Подробнее о том, во сколько в наши дни обходится содержание дачи, можно прочитать здесь.

Решили остановиться именно на этом варианте? Тогда вот вам шпаргалка о том, в какой сезон года выгоднее покупать дачу и на что конкретно при выборе участка нужно обращать внимание молодым родителям, а на что — любителям рыбалки и грибов.

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Мой дом — моя крепость

Дом, в котором можно жить круглый год? На дачных участках вблизи Иркутска их тоже строят, но чаще — все-таки в деревнях, благо их в пригороде Иркутска много. И это более разумный для жизни сибирской зимой вариант. Нет, если вас не пугает январь в садоводстве, где, кроме вас, люди постоянно живут еще на пяти участках из пятидесяти, а тишина разрывается только лаем бездомных собак, — то почему бы и нет? Главное, чтобы вы были готовы к тому, что придется регулярно чистить снег, пробивая тропу к дороге. И хорошо, если дом возле трассы, а если нет? Как планируете добираться за продуктами, в город по делам, и, случись что, смогут ли до вас доехать скорая и такси?

Именно поэтому дом для круглогодичного проживания лучше всего ставить в Хомутово, Куде, Плишкино или других ближайших деревнях, куда ходит транспорт, где чистят дороги, есть врачи и магазины.

Иркутский район, село Хомутово, коттеджный посёлок Хомутово. Фото: Домклик

Плюсы «домика в Простоквашино»:

1. Полноценное жилье круглый год. Даже если вас какое-то время не будет на месте, соседи присмотрят. О состоянии дороги, электроопор и колодцев в населенных пунктах заботятся власти. И есть интернет!

2. Шанс круто изменить образ жизни. Может быть, вы почувствуете вкус к загородному укладу, обзаведетесь лодкой, пасекой, домашней живностью, будете собирать грибы-ягоды?

3. Возможность воспользоваться льготными программами ипотеки на ИЖС со ставками в районе 5-7,3%. Тем более что недавно Сбер, например, упростил получение таких займов — особенно для тех, кто планирует строиться с аккредитованным подрядчиком.

Не стоит забывать и дары деревенской жизни — свежие яйца, молоко, сметана, мясо. Даже если вы не будете выращивать это сами, соседи с охотой займутся поставками.

Минусы деревенской жизни:

1. Вести дом, отвечать за его состояние и поддерживать функционирование всех коммуникаций (от отопления до чистки септика) нужно самим, а это непросто. Дом требует умелых рук, знаний, навыков: это серьезная и постоянная работа.

2. Если вы не покупаете готовый дом, а строите его сами, то неважно, приходится ли вам самим класть стены или утеплять подвал. Даже если это будет делать нанятая бригада, вам все равно нужно будет за всем следить и во все вникать, а значит — научиться в этом хоть немного разбираться. Разве что вы привлечете подрядчика и внесете в договор с ним пункт о техническом надзоре.

4. Дом дороже дачи на всех этапах, от покупки земли под ИЖС до прокладки водопровода на участок. Впрочем, при всех затратах дом площадью, допустим, около ста метров все равно обойдется примерно в два раза дешевле квартиры той же площади.

3. Пробки. Планируя постоянную жизнь за городом, нужно честно ответить на вопрос: как часто будете выбираться в центр. На общественном транспорте, как и на машине, в часы пик дорога от пригородных поселков (расстояние от центра Иркутска — до 20 километров) стабильно занимает час-полтора. Другое дело, если вы работаете удаленно или можете приехать на работу к 10-11 утра.

Фото: Shutterstock

И все же, похоже, большинство россиян подобные трудности не пугают: в стране продолжается настоящий бум ипотеки на ИЖС. Только за май Сбер выдал на эти цели более 35 миллиардов рублей — это новый рекорд .

Программ несколько, так что выбираем ту, что удобнее именно для вас — сделать это можно с помощью ипотечного калькулятора Домклик.

– Ипотека выдаётся на возведение дома с нуля или на завершение строительства, – отмечают эксперты сервиса, описывая возможности строительства дома с кредитной поддержкой. – Если строите с подрядчиком, то доступные льготные программы кредитования — «Господдержка», Семейная ипотека. Если сами — только «Господдержка». В любом случае, первоначальный взнос — от 15% стоимости строительства или совокупной стоимости участка и строительства, максимальная сумма для Иркутской области — 6 миллионов рублей. Важно, что средства выделяются по частям, траншами. С аккредитованным подрядчиком важно успеть возвести дом за 2 года, при строительстве своими силами — за 12 месяцев.

Фото: Shutterstock

ЦИФРА

Более 13 тысяч вариантов земельных участков, дач и домов в Иркутске и Иркутской области представлено в июне на сервисе Домклик. Свой вариант найдется для каждого.

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