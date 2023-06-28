Что произошло в Иркутске в ночь на 28 июня 2023 года: последние новости Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Усть-Куте выясняют обстоятельства смертельного ДТП. Известно, что вечером 27 июня 28-летний мужчина за рулем "ПАЗ" ехал по трассе "Вилюй". В один момент он наехал на трех пешеходов, которые шли на разрешающий сигнал светофора. В результате происшествия один из пострадавших скончался. По предварительной информации, автобус принадлежит юрлицу, перевозит работников предприятия.

В Усть-Илимске выявили азиатскую чуму птиц. Иначе это заболевание называют болезнь Ньюкасла птиц или псевдочума. Как выяснилось, источник заболевания - инкубационные яйца цыплят-бройлеров. Их приобрели у местных птицеводов, но без оформления ветеринарных сопроводительных документов.

В Иркутской области 28 июня ожидается не самая приятная погода. В этот день горожан ждут ливни, сильные дожди, грозы и даже град. Не обойдется и без северо-западного ветра до 15-20 м/с, местами возможно шквалистое усиление до 25 м/с.