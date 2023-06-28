«Вашу квартиру продают на черном рынке!»: мошенники убедили жительницу Иркутска отдать единственное жилье и 7 млн рублей

Пожилая иркутянка продала единственную квартиру и перевела мошенникам свыше семи миллионов рублей Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Иркутске 71-летняя местная жительница стала жертвой телефонных мошенников. Женщина осталась без жилья и с огромными миллионными долгами. О классической схеме мошенничества сообщили в пресс-службе МВД Иркутска.

В отделении полиции пенсионерка рассказала, что на ее телефон позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудницей правоохранительных органов. Она заявила, что некий однофамилец пытается оформить на иркутянку кредит и связала ее с «сотрудником банка».

Мужчина напугал пенсионерку, рассказав, что ее накопления пытаются украсть, а квартира выставлена на продажу на черном рынке. Испуганная и ошарашенная женщина сделала все, чтобы «спасти» свои деньги и жилье, и следовала указаниям телефонного афериста.

– Звонивший убедил пенсионерку для «спасения» денег и имущества перевести все накопления на указанный им счет, после чего обратиться в агентство недвижимости и продать единственное жилье – однокомнатную квартиру в микрорайоне Солнечный, а деньги также перечислить на «защищенный» банковский счет, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Но мошенник на этом не остановился и продолжил развивать легенду, пугая собеседницу тем, что кто-то оформляет на нее кредиты, и займы нужно успеть получить раньше преступников. Рассказывать о происходящем «сотрудник банка» строго запретил.

В результате пенсионерка продала квартиру и перечислила мошенникам семь миллионов рублей. Поняв, что стала жертвой аферистов, горожанка обратилась за помощью к правоохранителям. МВД Иркутской области возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере».

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