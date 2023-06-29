Что произошло в Иркутске в ночь на 29 июня 2023 года: последние новости Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутске на перекрестке улиц Байкальская и Трилиссера случилось ДТП с участием трех иномарок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. Как сообщают в ведомстве, столкнулись «Ауди», «Ниссан АД» и «Ниссан Теана». Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Следственные органы Иркутской области проводят проверку из-за нападения безнадзорной собаки на ребенка в селе Оса. Как сообщает пресс-служба регионального следкома, само происшествие случилось еще 16 мая. Собака напала на 7-летнего ребенка. После этого следственные органы начали проверку по статье о халатности.

В Иркутске 30 июня в центре города ограничат движение транспорта. Причина - проведение крестного хода. Он будет проходить от Богоявленского собора до Троицкого храма. Ограничения будут введены с 10 утра до 12 часов дня на улице Сурикова на участке от 5-й Армии до Ленина.