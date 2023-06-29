Мошенник под видом брокера Ли из Южной Кореи похитил у жительницы Иркутска более 1 млн рублей

«Инвестиционного менеджера» 35-летняя женщина нашла по объявлению в запрещенной социальной сети Фото: Иван МАКЕЕВ

Жительница Иркутска стала жертвой лжеброкера из Южной Кореи. 35-летняя женщина в запрещенной в России соцсети – Instagram – увидела рекламу о заработке. В объявлении говорилось, что можно «поднять» хорошие деньги на бирже. Иркутянка откликнулась на рекламу, и уже через некоторое время с ней связался инвестиционный менеджер Ли из Южной Кореи. Он предложил женщине пообщаться в мессенджере, где кратко изложил схему заработка, которая основывалась на инвестициях в криптовалюту. Для правдоподобности весь разговор велся на иностранном языке.

Иркутянке предложили пополнить свой «инвестсчет» на 30 тысяч рублей, а затем оформить внутренний кредит на 1 млн рублей. Позже Ли сообщил женщине, что госорганы заблокировали ее аккаунт.

- Менеджер сообщил заявительнице об обнаружении нелегальных действий с ее стороны «государственными органами» и блокировании аккаунта, а для избежания проблем с законом ей предложили взять настоящий кредит в банке и перекрыть «внутренний». Иркутянка четко проследовала инструкциям и перечислила деньги, но доступ к аккаунту так и не получила, - рассказали в пресс-службе МВД по Иркутской области.

Для решения «новой проблемы» понадобилось еще 1,7 млн рублей. Тогда до женщины дошло: все это время ее обманывали. Она прекратила общение с «южнокорейцем» и написала заявление в полицию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Вашу квартиру продают на черном рынке!»: мошенники убедили жительницу Иркутска отдать единственное жилье и 7 млн рублей (подробности)