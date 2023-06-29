Обязательная регистрация и запрет на самовыгул: за что будут наказывать хозяев собак в Иркутской области с 4 июля

С 4 июля 2023 года в Иркутской области вступают в силу дополнительные требования к содержанию домашних животных Фото: Артем КИЛЬКИН

В Иркутской области с 4 июля 2023 года вступят в силу дополнительные требования к содержанию домашних питомцев. Так, хозяева собак, чьи питомцы достигли трехмесячного возраста, будут обязаны регистрировать их, несмотря на породу. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Предполагается, что данная мера поможет идентифицировать животных при отлове.

Хозяева собак могут обратиться в ветеринарные станции, подведомственные ветеринарной службе Иркутской области, для постановки животных на учет. Сделать это можно с 1 сентября. На основе собранной информации будет создана база, которая поможет найти питомца, если он потеряется, или наказать хозяина, отпустившего животное на самовыгул, рассказали в кабмине.

Также вводимые дополнительные меры коснутся регулирования численности потомства собак. Добровольная стерилизация животных будет проводиться в государственных ветстанциях.

- Принятие указанных мер будет способствовать, в том числе сокращению количества животных без владельцев на улицах, поскольку основной причиной увеличения их численности является безответственное отношение хозяев к содержанию домашних животных, - уверен руководитель службы ветеринарии Иркутской области Сергей Шевченко.

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