В Иркутске прошел юбилейный Слата-марафон. Фото: ООО «Маяк».

Международный Слата-марафон прошел в Иркутске в пятый раз. Один из самых масштабных в Восточной Сибири марафонских забегов собрал более 4 тысяч участников из 5 стран, 23 регионов и 96 муниципальных образований России. Бежали все - опытные спортсмены, любители и даже дети.

В этом году участников Слата-марафона ждали перемены: поскольку желающих проверить свои силы на дистанциях с каждым годом становится все больше, организаторы решили перенести маршруты с аллей бульвара Гагарина на несколько центральных улиц города. Компания «Слата», оргкомитет «Марафоны БАМ» и администрация города Иркутска постарались сделать все, чтобы марафон стал настоящим спортивным праздником для города.

По поручению губернатора Иркутской области Игоря Кобзева участников марафона поприветствовал председатель правительства региона Константин Зайцев.

- Это одно из крупнейших в нашем регионе спортивных событий. Такие спортивные мероприятия объединяют единомышленников и показывают, что массовая физическая культура и спорт доступны, сохраняют заложенные спортивные традиции, а также вовлекают в ведение здорового образа жизни детей и молодежь, - сказал Константин Зайцев.

Напомним, первый Слата-марафон прошел шесть лет назад. С тех пор число участников постоянно растет. В этом году на самой популярной дистанции Слата-фан-ран (3 км) бежало свыше 2200 человек. Для более опытных бегунов были предусмотрены традиционные дистанции - 10, 21 и 42 км. И даже на старт дистанции Слата-kids протяженностью 1 км вышло более 500 юных участников.

Бежали все - опытные спортсмены, любители и даже дети. Фото: ООО «Маяк».

- Нас очень радует, что идея, зародившаяся шесть лет назад, создать для горожан массовый праздник в честь тогда еще 15-летия компании, оказалось очень живучей - отметил совладелец компании «Слата» Вячеслав Заяц. - Бег - спорт массовый, и мы видим, что с каждым годом он только приобретает популярность. Очень хочется, чтобы такое яркое событие июня жило очень долго.

Наряду с любителями бега соревновались и любители северной ходьбы.

- Мероприятие, которое мы делаем вместе с ТС «Слата», - это совсем не банальный праздник и не просто еще одно массовое событие, - подчеркнул руководитель оргкомитета «Марафоны БАМ» Артем Детышев. - Это целая система, направленная на развитие массового спорта в регионе. Два месяца мы проводили бесплатные тренировки и организовывали зоны гостеприимства марафона в популярных беговых местах Иркутска и Ангарска. Неудивительно, что при таком подходе и увеличенном прогнозном плане количества участников, стартовые слоты на основных дистанциях в этом году вновь закончились до дня окончания онлайн регистрации.

География участников действительно впечатляет: Казахстан, Киргизия, Китай, Япония и множество гостей из самых разных уголков России - от Москвы до Якутии.

Все участники Слата-марафона получили оригинальную медаль финишера с изображением театра имени Охлопкова. Фото: ООО «Маяк».

- Это праздник города, живущих в нем людей, всех спортсменов и любителей, которые специально едут к нам, - подчеркнул исполнительный директор ТС «Слата» Ярослав Шиллер. - Мы только приветствуем, что подобных спортивных мероприятий все больше и больше в нашем городе. Надеюсь, что все, кто в этом году пришел только посмотреть и называет себя «я не бегун», на следующий год пополнят ряды слатамарафонцев.

Все участники Слата-марафона получили оригинальную медаль финишера с изображением театра имени Охлопкова, а среди победителей были разыграны призовой фонд от организаторов и партнеров фестиваля в размере 300 тысяч рублей.

МАРАФОН В ЦИФРАХ

Абсолютные победители 2023 года на дистанциях 10, 21, 42 км.

10 км, абсолютный зачет

Мужчины:

1. Виктор Золотухин (Иркутск) - 0:35:09

2. Александр Леонов (Улан-Удэ) - 0:36:01

3. Роман Хамкалов (Кырен) - 0:36:07

Женщины:

1. Наталья Егорова (Улан-Удэ) - 0:40:09

2. Татьяна Демешко (Ангарск) - 0:41:10

3. Валерия Харитонова (Северск) - 0:42:18

21 км, абсолютный зачет

Мужчины:

1. Антон Тыжинов (Иркутск) - 1:12:14

2. Кирилл Парфенов (Иркутск) - 1:12:25

3. Дмитрий Пешков (Иркутск) - 1:15:55

4. Никита Кондратенко (Иркутск) - 1:19:49

5. Андрей Середкин (Ангарск) - 1:21:06

Женщины:

1. Анастасия Хонходорова (Ангарск) - 1:25:16

2. Мария Холомянская (Иркутск) - 1:25:19

3. Татьяна Комарова (Иркутск) - 1:27:46

42 км, абсолютный зачет

Мужчины:

1. Александр Непомнящих (Слюдянка) - 2:36:57

2. Алексей Крицков (Иркутск) - 2:37:11

3. Сергей Тимофеев (Черемхово) - 2:37:54

4. Василий Спиридонов (Иркутск) - 2:43:16

5. Артем Кухаренко (Иркутск) - 2:45:13

6. Константин Чебунин (Надым) - 2:46:43

7. Александр Томилов (Иркутск) - 2:56:02

Женщины:

1. Анна Спиридонова (Иркутск) - 2:55:47

2. Анастасия Коношанова (Иркутск) - 3:02:17

3. Нина Гумарова (Иркутск) - 3:09:55

10 км, северная ходьба

Мужчины:

1. Андрей Филатов (Иркутск) - 1:03:59

2. Александр Тарасов (Иркутск) - 1:07:05

3. Андрей Жиндаев (Иркутск) - 1:09:00

Женщины:

1. Маргарита Таран (Томск) - 1:12:56

2. Ольга Кипрушина - 1:13:11

3. Татьяна Баторова (Нукуты) - 1:14:59

• 4072 человек зарегистрировались онлайн!

• Около 200 участников (плюсом) зарегистрировались очно за два дня выдачи стартовых пакетов участников

• 1327 участников на основных дистанциях, из них:

• на дистанцию 10 км - 912 человек

• на дистанцию 21 км - 318 участников

• на дистанцию 42 км (марафон) - 97 «железных людей»

• Более 2200 человек бежали дистанцию 3 км «Слата-фан-ран»

• Более 500 детей участвовало в детском забеге Слата-кидс.

• 585 организаций, предприятий, клубов приняли участие в мероприятии.