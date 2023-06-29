В легких вода и песок: медики спасли детей из Читы, едва не утонувших в море в Геленджике

Детей достали из воды спасатели. Фото: Владимир ВОРСОБИН

Летние каникулы - опасное время для детей. Ведь ребята часто находятся без контроля родителей. А это может привести к трагедии. Так, несчастье чуть не произошло в семье из Читы. Взрослые вместе с детьми решили отправиться в отпуск в Геленджик. Тогда к ним присоединились знакомые из Краснодара. Кстати, тоже с детьми. В тот злополучный день компания отправилась вместе с детьми на пляж Черного моря. Но в какой-то момент они ослабили родительский контроль.

- Детей достали из воды спасатели, - говорит глава Геленджика Алексей Богодистов. - Оба были без сознания. Искусственное дыхание, непрямой массаж сердца, далее интубация трахеи и кислород. Транспортировка в реанимационное отделение, где уже реаниматологи занимались диагностикой и лечением тяжелых последствий утопления.

У обоих детей была тяжелая пневмония из-за попадания в легкие воды и песка. Как пишут медики в своих отчетах - «несмертельное утопление».

- Сегодня дети выписаны из больницы. Хочется, чтобы такие случаи не повторялись. Взрослые, будьте внимательны! - добавляет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Все думали, что приходит конец мира»: может ли спустя 115 лет повториться катастрофа Тунгусского метеорита (подробнее)

«По улице ходила большая...»: как сибиряк с крокодилом на поводке разгуливал по улицам Ангарска (подробнее)