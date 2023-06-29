Укусила пассажира за нос и ударила работника: 39-летней жительнице Усть-Кута грозит срок за дебош в поезде Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Заведено уголовное дело в отношении пассажирки поезда Северобайкальск - Москва. Все дело в том, что она будучи пьяной ударила работника поездной бригады и укусила за нос пассажира. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СФО.

-39-летняя жительница Усть-Кута ехала в Новосибирск. В вагоне-ресторане женщина выпила алкоголь, а после стала ходить по вагону и мешать отдыхать другим пассажирам. Она выражалась нецензурной бранью, а в ответ на замечание она укусила за нос мужчину-пассажира.

Об этом стало известно начальнику поезда, которая потребовала от гражданки успокоиться. Но та продолжила вести себя агрессивно и даже ударила сотрудницу в плечо.

После этого женщине отказали в поездке, ее задержала транспортная полиция.

Женщине теперь грозит лишение свободы сроком на семь лет.