Красиво и светло: НПО «Байкальские энергосберегающие технологии» получило награду в конкурсе «100 лучших товаров России»

Фото: Семён ПРОХОРОВ.

В Иркутске подвели итоги регионального этапа конкурса «100 лучших товаров России» - 58 предприятий получили заслуженные награды, которые говорят о безукоризненном качестве их продукции - ведь решение принимала независимая экспертная комиссия. Обладателем сразу пяти дипломов первой степени стало «Научно-производственное объединение «Байкальские энергосберегающие технологии» из г. Ангарска.

НПО «Байкальские энергосберегающие технологии» начало свою работу в 2011 году. Производство специализируется на светодиодных светильниках разных направлений, а также опор и кронштейнов. За 12 лет в портфолио компании набралось уже более 5 тысяч реализованных проектов регионального и федерального значения, в том числе в Иркутске, Ангарске, Якутии, Красноярске. Торговые центры, улицы, федеральные трассы, спортивные объекты - их работу мы видим буквально каждый день. Например, на новой Набережной в Ангарске, на Нижней набережной в Иркутске, на фасадах многих зданий по центральным улицам областного центра.

Главный принцип работы компании - профессиональный подход к каждому заказу и использование качественных и современных технологий. Продукция сертифицирована и проходит строгий контроль качества: на предприятии создан полный цикл производства. И кроме непосредственно осветительных приборов, здесь изготавливают современные, прочные и декоративные опоры и кронштейны. В этом году компания расширила свое производство: приобрели литейное оборудование для изготовления красивых декоративных переходов на опоры и кронштейны. Красивые фонари здесь делать умеют!

Фото: Семён ПРОХОРОВ.

На конкурсе «100 лучших товаров России» НПО «Байкальские энергосберегающие технологии» представило пять своих светильников, и все они получили заслуженно высокую оценку жюри.

- Мы стараемся делать свою работу хорошо и уверены в качестве нашей продукции, - рассказал генеральный директор компании Алексей Трифанов. - Именно поэтому и принимаем участие в конкурсе уже второй раз и обязательно отправимся на федеральный этап. Знак качества для нас - это признание и важная награда.

Компания представила на конкурс несколько видов светильников торговой марки BEST: ландшафтный TML RAY, школьный OFFICE CLASS, который подходит в том числе и для офисного освещения, универсальный SMALL OPTIC и новый уличный STREET FR, разработанный в 2022 году. Все они получили дипломы первой степени.