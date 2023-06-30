Что произошло в Иркутске в ночь на 30 июня: последние новости Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

На территории поселка Боково в Ленинском округе Иркутска был введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города. Все дело в том, что было замечено авиационное средство поражения со следами коррозии. Угрозы для населения нет.

Заведено уголовное дело в отношении пассажирки поезда Северобайкальск - Москва. Она - 39-летняя жительница города Усть-Кут Иркутской области. Все дело в том, что она в пьяном состоянии ударила работника поездной бригады и укусила за нос пассажира.

Кражи крышек канализационных люков участились в Иркутске. Только с начала мая таких случаев уже 15. По всем этим фактам МУП "Водоканал" уже обратился в отделение полиции. В администрации города отметили, что падение в открытый технологический колодец может привести к серьезным травмам и даже гибели.