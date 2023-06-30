Огороды затопило, в домах вода: пять деревень в Иркутской области оторваны от мира из-за паводка

Часть поселка Улькан под названием Пасека. Фото: Анна Чумакова.

- В доме стоит вода – уже 15 сантиметров. Огород полностью утонул. Но это еще что, у моего знакомого вода в комнатах дошла до окон, - рассказывает о происходящем в поселке Улькан местный житель Константин. Накануне, 29 июня, сразу в несколько деревень Казачинско-Ленского района Иркутской области пришел паводок. На территории объявлен режим ЧС. После проливных дождей река Киренга вышла из берегов и за сутки подобралась к жилым участкам, а затем и к усадьбам.

Первым большого потока воды не выдержал мост через реку Кунерма. Переправу подмыло, из-за чего та частично обрушилась. Временно был остановлен проезд по трассе Усть-Кут – Уоян. Дорожные службы засыпали поврежденный участок скальным грунтом и щебёночно-песчано-гравийной смесью, однако, по словам местных жителей, стихия все же взяла свое. В настоящее время без автомобильного сообщения остались пять деревень: Карнаухово, Ермаки, Нижнемартыново, Юхта и Тарасово.

Поврежденный мост через Кунырму. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

- Все произошло быстро, перегнать скот и машины на возвышенность некоторые просто не успели, - продолжает говорить Константин. – Кто-то перебрался к родственникам. Мы с женой детей оставили бабушке. Она живет в 300 метрах от нас, но у нее затопило лишь огород. У нас на участке уже не пройти без рыболовного костюма, но остаюсь здесь, так не могу бросить дом, полный вещей, мебели и техники.

По информации МЧС на утро 30 июня, уровень воды реки Киренги в районе села Улькан составлял 465 сантиметров при критической отметке 430, из-за чего подтопило 76 участков и 49 жилых домов. 80 человек экстренно эвакуировали, развернуты пункты временного размещения. В селе Казачинское пострадали 6 участков, в деревне Юхта – 36, в Ключах таковых пока не зарегистрировано. Местные власти отмечают, что запас воды, продуктов и медикаментов имеется. При этом обстановка обостряется и в Катангском районе - уровень воды в Нижней Тунгуске в районе Подволошино постепенно подбирается к критической отметке (577 сантиметров при критике 600).

- Для оказания адресной помощи населению в Казачинско-Ленский район направлена аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Иркутской области, - сообщил в соцсетях губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. - Развернуты пункты временного размещения в Казачинской школе, в Ульканских школах №1 и 2. В готовности к развертыванию находятся пункты в Ключевской, Магистральнинских № 2 и 22, Окунайской, Карамской, Небельской школах и на базе отдыха «Талая».

На месте работают спасатели. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Тем временем, над устранением последствий паводка работают 62 человека, используются 24 спецмашины. Спасатели на катерах и лодках проводят подворовые осмотры. Особое внимание уделяется семьям с детьми и пенсионерами.

ВАЖНО

По вопросам организации эвакуации при ЧС население может обратиться в МКУ «ЕДДС» Казачинско-Ленского района по телефонам: 8(39562) 2-16-49, 8-950-130-47-04, отдел ГО и ЧС администрации Казачинско-Ленского района по тел. 8(39562) 2-17-01, в администрацию поселения по месту жительства.

Пункты временного размещения (ПВР):

ПВР № 1 МОУ «Казачинская средняя общеобразовательная школа», с. Казачинское, ул. Октябрьская, 20, руководитель Виноградов Алексей Викторович, тел. 8(39562) 2-14-87.

ПВР № 2 МОУ «Ключевская средняя общеобразовательная школа», д. Ключи, ул. 30 лет Победы, д. 37, руководитель Баженова Вера Иннокентьевна, тел. 8(39562) 4-14-37;

ПВР № 3 МОУ «Магистральнинская средняя общеобразовательная школа № 2, п. Магистральный, ул. Российская, д. 1 «а», руководитель Горко Галина Ивановна, тел. 8(39562) 4-15-21;

ПВР № 4 МБОУ «Магистральнинская средняя общеобразовательная школа № 22», п. Магистральный, ул. Российская, д. 4, руководитель Лобкова Елена Леонидовна, тел. 8(39562) 4-16-74;

ПВР № 5 МОУ «Окунайская средняя общеобразовательная школа № 1 п. Окунайский, ул. Дзержинского, д. 9, руководитель Миськолва Ольга Викторовна, тел. 8-901-650-43 61;

ПВР № 6 МКОУ «Ульканская основная общеобразовательная школа № 1», п. Улькан, ул. З. Тарасова, д. 7, руководитель Рыкова Валентина Алексеевна, тел. 8(39562) 3-20-63;

ПВР № 7 МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная школа № 2», п. Улькан, ул. Машурова, д. 1 (корпус основной школы), п. Улькан ул. Дзержинского, д. 10 (корпус начальной школы), руководитель Русанова Евгения Павловна, тел. 8(39562) 3-20-77, 3-22-80.

ПВР № 8 МОУ «Карамская основная общеобразовательная школа», с. Карам, ул. Р. Иванова, д. 33, руководитель Сафонов Виктор Анисимович, тел. 8-391-217-06-97;

ПВР № 9 МКОУ «Небельская основная общеобразовательная школа», п. Небель, ул. Школьная, д. 1, руководитель Михейчик Наталья Викторовна.

ПВР № 10, МБУ База отдыха «Талая», руководитель Огаркова Людмила Александровна.