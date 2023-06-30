В Бурятии сотрудница полиции спасла трехлетнего ребенка, упавшего в реку. Фото: ГУ МВД

В Республике Бурятия сотрудница полиции спасла ребенка, упавшего в реку. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России в своих социальных сетях.

- Старший лейтенант полиции Елена Мотькинова спасла трехлетнего тонувшего малыша, - говорят в ведомстве.

Женщина была в отпуске, отдыхала на реке Селенге вблизи села Нижний Саянтуй. Вдруг она услышала женский крик, кто-то просил о помощи. Она увидела, что тонущего ребенка уносит течением.

Полицейская не растерялась, прыгнула в воду. Она вытащила на берег захлебнувшегося мальчика. Женщина оказала первую помощь.

После того как ребенок пришел в сознание, она на своем автомобиле доставила его вместе с мамой в ближайшую больницу. Затем мальчика осмотрели медики, его отпустили домой. Сейчас с ним все в порядке.

- Мама спасенного поблагодарила Елену Мотькинову за самоотверженный поступок, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.