Пьяный водитель насмерть переехал упавшего с электросамоката мужчину в Иркутске

Мужчина не справился с управлением самоката и упал. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Поездка на электросамокате обернулась страшной трагедией для жителя Иркутска. Это произошло поздним вечером 30 июня. Около 23:30 39-летний мужчина ехал по улице Ушаковской на модели марки Yokamura Raptor, но не справился с управлением и упал. В этот момент мимо проезжал автомобиль Honda Civic. 51-летний водитель наехал на сибиряка, из-за чего тот получил серьезные травмы и погиб на месте случившегося.

- При этом самокат отлетел в машину Subaru Impreza, двигавшуюся во встречном направлении, и повредил её, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Проведённая процедура медосвидетельствования установила, что в момент смертельной аварии мужчина за рулем Honda Civic был пьян.

- Проводится проверка. Устанавливаются все детали и обстоятельства произошедшего, - заключают в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Угрожали обвинить в госизмене: запуганная аферистами женщина не послушала сотрудниц банка и потеряла 1,2 млн рублей. (подробности)

Искали одиноких и при деньгах: в Иркутске девушки соблазняли мужчин в кафе, чтобы безнаказанно грабить. (подробности)

Мистическое совпадение: Двое детей в Иркутской области пропали в один день с разницей в семь лет. (подробности)