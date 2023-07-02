Видео момента ДТП с пассажирским микроавтобусом в Иркутске появилось в сети

Четыре человека пострадали в аварии с участием пассажирского автобуса в Иркутске. Фото: пресс-служба ГИБДД по Иркутской области

В Иркутске пассажирский микроавтобус столкнулся с легковушкой. В ДТП пострадали четыре человека. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по Иркутской области.

- Автомобиль Хонда, совершая поворот с улицы Бочкина, совершил столкновение с маршрутным транспортным средством. Микроавтобус под управлением 31-летнего водителя следовал по маршруту 10т, - рассказали в ведомстве.

Известно, что в аварии пострадал 39-летний водитель иномарки. Он был доставлен в больницу с различными травмами. Также пострадали и трое пассажиров, находившиеся в салоне микроавтобуса. Их жизням ничего не угрожает, уточнили в ГИБДД.

По факту произошедшего начато разбирательство.

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