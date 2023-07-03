Юбилейный, десятый, забег в ползунках «Маленький чемпион» состоится в Иркутске

Фото: Олег УКЛАДОВ.

«Комсомольская правда» - Иркутск» приглашает маленьких иркутян и их родителей на 10-й, юбилейный, забег в ползунках «Маленький чемпион».

Соревнования состоятся 19 августа 2023 года в детской игровой «Алиса land» по адресу: г. Иркутск, ул. Лермонтова, 275/17.

Это любимый семейный праздник среди горожан: самые маленькие жители Иркутска вновь будут соревноваться и ползком добираться до финиша на время! Кто преодолеет дистанцию быстрее всех, тот и победил.

В конкурсе могут принимать участие дети от 6 месяцев до 3 лет, чьи родители подали заявку на участие в установленный срок, отправив на электронную почту konkurs.kp@phkp.ru следующие данные:

ФИО родителя, ФИО ребенка, возраст ребенка, ваш контактный телефон и e-mail, а также дали Согласие на обработку своих персональных данных и своего ребенка, которое можно скачать ЗДЕСЬ, и прикрепить к письму с данными для заявки.

Либо заполнить форму.

Сроки подачи заявки с 3 июля до 17 августа 2023 г.

Если форма заполнена корректно, от организатора придет ответное письмо о том, что регистрация прошла успешно. Письмо также будет содержать памятку для родителей и информацию о времени и месте проведения мероприятия.

Проконсультироваться по вопросам участия в конкурсе можно по телефону +7-926-011-06-67 (с 11:00 до 18:00 по иркутскому времени)

В конкурсе 3 группы участников:

1 группа - от 6 месяц до 1 года

2 группа - от 1 года до 2 лет

3 группа - от 2 лет до 3 лет

Просим обратить внимание, что для каждой возрастной категории определено свое время для регистрации, самого забега и церемонии награждения.

Для 1 группы участников (от 6 месяцев до 1 года)

Регистрация - с 9:00 до 10:00

Проведение забега и награждение - с 10:00 до 11:30

Для 2 группы участников (от 1 года до 2 лет)

Регистрация - с 10:30 до 11:30

Проведение забега и награждение - с 11:30 до 13:00

Для 3 группы участников (от 2 до 3 лет)

Регистрация - с 12:00 до 13:00

Проведение забега и награждение - с 13:00 до 14:30

Помимо трех победителей в трех основных группах, где главным критерием оценки является скорость, в конкурсе также предусмотрены специальные номинации:

- Лучший костюм ребенка

- Лучшая группа поддержки

- Лучшая приманка

Положение о конкурсе ЗДЕСЬ.