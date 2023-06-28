Услышали и помогли: несколько новых мер поддержки приняты депутатами Заксобрания. Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

Несмотря на сложную обстановку, социальная политика в нашем государстве не меняется: все меры поддержки сохранены и появляются все новые. Нередко поводом для таких изменений служат личные обращения, в том числе и к депутатам Законодательного собрания. Так, на очередной сессии областного парламента обсудили сразу несколько вопросов, касающихся дополнительных мер поддержки для медиков, ветеранов Великой Отечественной войны и участников СВО. Кроме того, по инициативе председателя областного парламента Александра Ведерникова был учрежден новый знак отличия, который будет вручаться людям, достойным звания “Почетный наставник”.

Кстати, эта сессия была последней для третьего созыва Законодательного собрания. Кто будет представлять интересы территорий в следующие пять лет, определится на выборах, которые пройдут в Иркутской области 10 сентября.

Новая льгота для ветеранов ВОВ

«Ветеранов Великой отечественно осталось так мало. И, конечно, мы должны их поддерживать, чем может», – говорит иркутянка Елена Попова. Своей пожилой соседке она помогает со счета за ЖХК – вместе разбираются в том, что начислено.

Новая льгота как раз призвана снизить расходы на содержание жилья. Толчком к принятию этого решения послужило обращение к депутатам Заксобрания ветеранов Великой Отечественной войны. Суть его состояла в следующем: хоть ветераны и освобождены от уплаты взносов за капитальный ремонт, но эта льгота действует только в пределах определенный социальной нормы жилья. Если квартира ветерана больше, то частично, но все же взносы приходится платить. С такими проблемами столкнулись два ветерана из Тайшета и Зимы.

- Президент Российской Федерации Владимир Путин говорил о необходимости освободить участников Великой Отечественной войны от таких взносов вне зависимости от нормы жилья. Справедливость должна восторжествовать, - пояснила инициатор законопроекта, глава комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Законодательного Собрания Иркутской области Наталья Дикусарова.

Людей, переживших ту страшную войну, остается все меньше с каждым годом. Во всей Иркутской области этой мерой поддержки смогут воспользоваться немногим более 800 человек. Депутаты настояли, что освобождение от взносов на капремонт для них должно быть полным. Льгота распространяется на ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов войны, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и лиц, награжденных знаком «Житель осажденного Севастополя», бывших несовершеннолетних узников концлагерей, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны

Выплаты медикам

Светлана Прокопенко заканчивает медицинский вуз. Говорит, что профессию любит, и вопрос с оплатой труда в здравоохранении стал улучшаться. «В Иркутске достаточно высокий спрос на врачей, в принципе я уверена, что без работы и в областном центре не останусь. Но мы с однокурсниками обсуждали – может быть поехать в другой город, поменьше? Где дефицит выше, соответственно и условия могут быть лучше», - делится своими размышлениями Светлана.

Чтобы и в отделенных от Иркутска территориях решить кадровую проблему в медицине, региональные парламентарии приняли сразу два важных законопроекта.

Теперь фельдшеры, которые работают в сельских ФАПах, смогут получить помощь для покупки или строительства жилья. Единовременная выплата в размере 500 тыс рублей будет выплачиваться при условии, что специалист в ближайшие пять лет отработает в данном населенном пункте и жилье будет куплено или построено там же. Многие из уже работающих в деревнях фельдшеров смогут улучшить свои жилищные условия: по информации областного минздрава, уже сейчас нуждаются в жилье 164 специалиста.

Единовременные выплаты полагаются и для медицинских работников, приехавших в города с населением от 50 до 100 тысяч человек. В первую очередь речь идет об Усть-Илимске, Черемхово и Усолье-Сибирском. На территориях, приравненных к Крайнему Северу и, врачи, заключившие трудовой договор на пять лет в местных больницах, получат по 2 млн рублей, а медсестры – по 1 млн рублей. Именно там острее всего ощущается нехватка специалистов. В других территориях размер выплат составит 1 млн рублей и 500 тысяч рублей соответственно.

Поддержка для участников СВО

Практически на каждой сессии областного парламента обсуждаются все новые меры поддержки для участников СВО и членов из семей. В нашем регионе действует уже более 30 различных инструментов, от единовременных выплат до бесплатных путевок для детей на летний отдых. На этот раз депутаты приняли решение о том, что единовременную выплату 200 тыс рублей возобновят для участников СВО, заключивших контракт с Минобороны. Это те самые добровольцы, которых становится все больше.

Кроме того, депутаты постоянно общаются с семьями участников СВО и узнают, с какими проблемами им приходится сталкиваться. Именно поэтому было принято решение распространить возможность получения бесплатных пуьевой на летний отдых и бесплатного питания в школах на детей военнослужащих, рожденных вне брака, после развода родителей и не родных - ведь они так же воспитываются в семьях, отпустивших главу на защиту государства и испытывают те же трудности. Для этого в законы добавлены понятия пасынок и падчерица.

Награда для наставников

По инициативе Александра Ведерникова в повестку был внесен законопроект об учреждении знака отличия «Почетный наставник Иркутской области».

- Президент России Владимир Путин объявил 2023 год Годом педагога и наставника. Мы вносим свой вклад в почет и уважение наших педагогов и наставников. Это награда государственная, межведомственная. Долгое время наставничество было общественной нагрузкой: люди работали по зову сердца, от всей души. Теперь важно поощрить их государственной наградой. Ее будут присуждать за особые отличия самым достойным землякам, – отметил Александр Ведерников.

Почетных наставников будут награждать один раз в год, не менее трех человек. Удостоенные этого звания буду получать единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей, а пенсионерам назначается ежемесячная доплата к пенсии 10 тыс. рублей.

Дата

Решением депутатов Заксобрания иркутской области, родительский день объявлен официальным выходным. Ближайший родительский день пройдет 14 мая 2024 года.