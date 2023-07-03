Что произошло в Иркутске в ночь на 3 июля 2023 года: последние новости Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Вылетевший из аэропорта Иркутска в Москву самолет столкнулся с птицей во время полета 1 июля. Экипаж самолета сообщил о произошедшем инциденте диспетчеру, но принял решение продолжить полет. Известно, что в результате самолет благополучно приземлился в московском аэропорту "Шереметьево".

В Иркутске произошло ДТП с участием микроавтобуса маршрута 10т. Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, все случилось вблизи остановки «Управление ГЭС» на пересечении улиц Безбокова и Бочкина. В результате аварии пострадали четыре человека.

В региональном МЧС рассказали о пожаре, который произошел на катере. Мужчина - хозяин лодки - сам подал сигнал в ведомство. Он сказал, что есть риск того, что огонь перебросится на другие судна. Когда к месту происшествия приехали МЧСники, катер был охвачен огнем.