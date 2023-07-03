На тепловых сетях города специалисты приступают к ремонтным работам Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Массовое отключение горячей воды в Иркутске в июле 2023 года анонсировала «Иркутская энергосбытовая компания». Чайники и тазики понадобятся жителям сразу трех районов. Так, коммунальные неудобства коснутся домов, расположенных в Свердловском, Октябрьском и Правобережном округах.

Причиной отключения горечей воды стали ремонтные работы, которые стартовали сегодня, 3 июля. Коммунальщики обследуют тепловые сети, чтобы избежать в будущем коммунальных аварий.

Отключение горячей воды в Иркутске в июле 2023: Свердловский округ

Десятки улиц Свердловского округа попадают под ограничения подачи горячей воды. С 3 по 14 июля греть воду придется жильцам следующих домов:

Адреса домов, где не будет горячей воды

Жителей города просят заранее подготовиться к отключению водоснабжения

Сотни домов на две недели останутся без горячей воды

Временное ограничение подачи горячего водоснабжения введут из-за ремонта

Отключение горячей воды в Иркутске в июле 2023: Октябрьский округ

С самого утра коммунальный сюрприз ждал и жителей Октябрьского округа. Воды следующие 12 дней не будут в этих домах:

Массовое отключение воды пройдет сразу в трех округах

Тазы и чайники понадобятся тысячам жителям города

Отключение горячей воды в Иркутске в июле 2023: Правобережный район

Больше всех повезло жителям части Правобережного района. Коммунальные лишения им придется терпеть лишь сутки. Так, 3 июля до 23:59 горячей воды не будет в дома, расположенных на 11 улицах. Однако жильцам домов по улице Марата и Российской придется не расставаться с тазиком с 3 по 8 июля.