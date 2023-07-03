Рекорд побит! Сайт КП-Иркутск впервые набрал больше 1,8 миллионов уникальных посетителей за месяц

Сайт КП-Иркутск впервые набрал больше 1,8 миллионов уникальных посетителей за месяц Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

И вновь рекорд! По данным счетчика LiveInternet, за июнь 2023 года сайт irk.kp.ru набрал 1 931 074 уникальных посетителей и 3 288 294 просмотров. Предыдущий наш рекорд был зафиксирован в апреле, когда удалось набрать 1 807 031 «уников». И все это благодаря вам, уважаемые читатели!

В минувшем месяце читатели больше всего интересовались эксклюзивными материалами сайта «КП-Иркутск», а также новостями и фотоконкурсами.

Итак, топ-3 самых читаемых материалов в июне 2023:

1. Леди в белых халатах 2023 в Иркутске – 108 270 просмотров.

2. Новости Иркутска и Иркутской области: главные новости на сегодня – 103 455 просмотров.

3. Водолазы завершили поиски на реке Ушаковке пропавшей полуторагодовалой девочки – 87 887.

Но «КП-Иркутск» - это не только сайт. Это ежедневная газета, где публикуются наши лучшие материалы. Это актуальные новости и интервью на радио «Комсомольская правда» в Иркутске на 91.5 FM и на 99.5 FM в Братске, а также на сайте irk.kp.ru из любой точки мира.

И, конечно же, социальные сети! В нашей группе во «ВКонтакте» - 71 тысяча подписчиков, в «Одноклассниках» - 61 тысяча, в канале в мессенджере «Телеграм» - больше 2 тысяч.

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