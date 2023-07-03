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УМНЫЕ ВЕЩИ3 июля 2023 7:15

Одноклассники запустили темную тему для десктопа

Это одна из самых ожидаемых функций
Источник:kp.ru
Одноклассники запустили темную тему для десктопа. Фото: ОК

Одноклассники запустили темную тему для десктопа. Фото: ОК

Социальная сеть Одноклассники представила одну из самых ожидаемых функций для пользователей, которые предпочитают заходить в ОК с компьютера. Таким образом соцсеть повышает удобство использования ОК при низкой освещенности, делает взаимодействие с платформой более комфортным, а также улучшает визуальную доступность веб-версии сайта для слабовидящих людей.

Чтобы изменить тему, пользователям необходимо открыть выпадающее меню под аватаркой в правом верхнем углу и выбрать темную тему. Также изменение доступно в настройках профиля. Темную тему можно включить на всех платформах: в мобильных приложениях ОК на iOS и Android, десктопной и мобильной версиях соцсети.

В ОК доступна и системная тема. При ее использовании интерфейсы соцсети будут затемняться вместе с браузером или устройством согласно расписанию в настройках.