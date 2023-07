«Герои нашего двора»: в Иркутске стартует второй этап конкурса «Управляющая компания 2023»

«Герои нашего двора»: голосуем за лучшую управляющую компанию Иркутска. Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ.

«Комсомольская правда» объявляет о старте второго этапа конкурса «Управляющая компания 2023» в Иркутске. Напомним, это часть большого проекта под названием «Герои нашего двора - ЖКХ для каждого», в котором участвуют жилищные предприятия, работающие в городе. Во время первого этапа наши читатели выбрали шесть управляющих компаний, которые, по их мнению, достойны считаться лучшими.

Так, в лидерах - компания «Южное управление ЖКС», УК «Новый город», «Западное управление ЖКС», «Северное управление ЖКС», «Восточное управление ЖКС» и «Иркут». Теперь они поборются за номинации:

1. Добро пожаловать/ you are welcome/ (доступность личного приема граждан: наличие офисов компании в пешей доступности)

2. Алло! Мы вас слушаем (лучший call-центр/горячая линия)

3. Инновациям почет (лучшие онлайн-сервисы для обслуживания населения)

4. Хранители света и тепла (применение энергоемких технологий, сохраняющих ресурсы)

5. Ускоренная помощь (оперативное реагирование на обращения жителей)

6. Радости и сладости (праздники и события, проводимые мероприятия для жителей)

7. Мастер на все руки (самый качественный ремонт общедомового имущества)

8. Покой им только снится (лучшая аварийная служба УК)

9. Хранители традиций (лучший паспортный стол УК)

Где и когда голосовать? С 4 июля по 31 августа 2023 года в официальных группах «Комсомольской правды» - Иркутск» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в «Телеграме».

Напомним, проект «Герои нашего двора» проводится при поддержке Общественной палаты Иркутска. Ранее в эфире радио «Комсомольская правда» в Иркутске на 91.5 FM уже прошел традиционный ЖКХ-марафон, на котором мы встретились с самыми интересными экспертами и обсудили актуальные вопросы жилищной сферы. Кстати, послушать запись можно на сайте радио «КП». Уже прошли соревнования «Лучший по профессии» для сантехников и электриков, работающих в этой сфере, а также мы познакомились с работой управляющей компании на большой экскурсии. Кроме того, проходит конкурс детского рисунка «Двор моей мечты». А в октябре состоится торжественное награждение победителей всего проекта.