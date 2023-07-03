Сильные дожди заливают улицы Иркутска, а ветер сбивает с ног: что говорят синоптики

Иркутян ждет очень дождливая погода Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

Вечер для жителей областной столицы закончился сильным ливнем. "Дворники" машин работают не переставая, а пешеходы под зонтиками торопятся домой. Рассказываем, какая погода ждет жителей региона в ближайшее время.

Увы, метеорологи пока настроены не очень оптимистично, если говорить про краткосрочный прогноз. Как сообщают в областном МЧС, с 4 по 6 июля стоит ждать очень сильные дожди, ливни, грозы и даже град. Вместе с тем предупредили и о серьезных порывах ветра - до 15-20 метров в секунду.

По прогнозам стоит ждать град Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

Вместе с тем в северных и западных районах ожидается высокая (IV класса) и чрезвычайная (V класса) пожароопасность лесов.

В МЧС добавили, что службы экстренного реагирования находятся в готовности к реагированию на возможные нештатные ситуации.

В течение нескольких дней будут сильные ливни Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

По прогнозу Иркутского гидрометцентра, все эти дни температура воздуха будет в пределах +22 градусов. Исключение - 5 июля, в этот день воздух может прогреться до +28 градусов.

По информации Росгидрометцентра, пожить без дождей жителям региона удастся на этой неделе только в пятницу. А вот в предстоящие выходные снова стоит ждать ливни.