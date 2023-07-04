Что произошло в Иркутске в ночь на 4 июля 2023 года: последние новости Фото: Дмитрий СТЕШИН

Актеры из Иркутского драматического театра выступят с концертами в зоне специальной военной операции. Они выступят перед военнослужащими с классикой русского рока. Об этом рассказали в пресс-службе Народного фронта Иркутской области. Со слов директора театра Анатолия Стрельцова, артисты будут петь для солдат и дарить им живую музыку.

В Иркутской области снизились цены на девять социально значимых продуктов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. В числе этих продуктов яйца, крупа гречневая, пшено, говядина, хлеб, мука. Однако вместе с этим растут цены на картофель, морковь, яблоки.

В Иркутске на улице Звездинская ограничили движение транспорта. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города. Ограничения будут действовать с 3 по 15 июля, а также с 16 июля по 1 августа. Ограничения связаны с проведением ремонтных работ на тепловых сетях.