В трудный период был рядом: в Бурятии отец 4-х детей пожертвовал почку своему сыну

В трудный период отец был рядом: в Бурятии мужчина пожертвовал почку своему сыну. Фото: пресс-служба Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко.

В Улан-Удэ медики вновь сотворили чудо - спасли 30-летнего мужчину от грозящей ему почечной недостаточности. Если говорить проще, то почки могли перестать выполнять свои функции.

-В 2018 году пациенту поставили диагноз хронический гломерулонефрит. Когда болезнь переходит в контрнаступление, стоит выбор: либо процедуры диализа, либо пересадка почки, - рассказывают в пресс-службе Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко.

На помощь мужчине пришел его отец - он не раздумывая сдал анализ на совместимость. К счастью, он подходил как донор по всем параметрам. Тогда медики стали готовиться к операции. Благодаря профессионализму и мастерству врачей, была успешно проведена пересадка почки.

Медперсонал в свою очередь выразил восхищение папе-донору, отметив, что тот настоящий мужчина и смог таким же воспитать и своего сына.

- Отец является моим оплотом и опорой. Он воспитывает меня, братьев и сестру порядочными, ответственными людьми. Он – отличный пример для подражания. Всегда готов помочь нам и сейчас, в трудный для меня период, отец был рядом, - сказал сам пациент.

Сейчас отец дома, восстанавливается, а молодой человек набирается сил и готовится к выписке. Теперь у него есть все возможности жить полноценной жизнью!