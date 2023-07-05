Что произошло в Иркутске в ночь на 5 июня 2023 года: последние новости Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителей Забайкалья, которые отравились медвежьим мясом, доставят авиатранспортом в Читу. Однако транспортировка будет возможна после улучшения погодных условий. Сейчас пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, рассказали КП-Иркутск в пресс-службе минздрава региона.

МЧС Иркутской области обратилось к туристам и гидам с просьбой отменить свои походы в Слюдянском районе. Причина - непогода. В ближайшие сутки на реках прогнозируется резкий подъем уровней воды. Возможно подтопление пониженных участков местности.

Иркутская область продолжает оказывать подшефному в ЛНР городу Кировску. На этот раз из нашего региона для девочки-инвалида было доставлено жизненно необходимое лекарство. Доставленного запаса хватит на три месяца. Однако скоро будет отправлена дополнительная партия, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.