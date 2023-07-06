Что произошло в Иркутске в ночь на 6 июля 2023 года: последние новости Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутской области выпускница школы №71 Алина Кустова сдала ЕГЭ по географии на максимальный балл. Такого результата школьникам в регионе не удавалось достичь уже шесть лет. Выпускница рассказала корреспонденту КП-Иркутск, в чем ее секрет.

Из-за возможного поднятия уровня воды в реке Уда Иркутской области участок трассы Р-255 «Сибирь» на 1370 километре находится в зоне риска. В связи с этим специалисты ФКУ Упрдор «Прибайкалье» в круглосуточном режиме будут мониторить ситуацию вблизи двух мостовых сооружений, которые пересекают реку Уда в городе Нижнеудинске.

В Иркутской области действует особый противопожарный режим. В связи с этим, в частности, запрещено разведение открытого огня. Именно поэтому жителя Тайшета оштрафовали на 10 тысяч рублей за попытку пожарить шашлык. Еще одному жителю Тайшетского района пришлось выплатить штраф за сжигание мусора.