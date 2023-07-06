Вандалы облили черной краской памятник Героя Советского Союза в Бурятии

Фото: Администрация Улан-Удэ

В городском парке Улан-Удэ вандалы испортили памятник Сергею Орешкову – герою Советского Союза. Хулиганы облили бюст черной краской. О возмутительном поступке сообщили в городской администрации.

– Вопиющий случай вандализма произошёл сегодня, 6 июля, в парке им. С.Н. Орешкова. Неизвестные облили черной краской бюст Героя Советского Союза, - уточнили в мэрии.

Известно, что по факту произошедшего было подано заявление в полицию. Начато разбирательство.

Справка

Младший лейтенант Сергей Орешков героически погиб в годы Великой Отечественной войны. Будучи тяжело раненым, не имея в запасе гранат, он своим телом закрыл фашистский пулемет, спасая товарищей, оказавшихся под огнем дзота. Был награжден медалью «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (посмертно).

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