Рассказываем о новинках, которые появились в «Слате»

В супермаркетах торговой сети «Слата» развиваются гастрономы - отделы, в которых можно найти продукты отличного качества. Фото: ООО «Маяк».

В супермаркетах торговой сети «Слата» развиваются гастрономы - отделы, в которых можно найти продукты отличного качества: охлажденное мясо, свежую рыбу, элитные сыры, деликатесы от местных производителей. Ассортимент будет «подстраиваться» под запросы и вкусы покупателей каждого конкретного магазина. В планах у сети такие «зоны притяжения» в 69 торговых точках.

- Мы провели анализ за последние три года и выделили товарные группы, которые пользуются у наших покупателей повышенным спросом, - рассказала коммерческий директор ТС «Слата» Ирина Береснева. - Благодаря полученным данным, мы начали обновление ассортимента - ввод новых предложений в гастрономы. Так, будут магазины с акцентом на фастфуд, на рыбные и мясные снеки, или те, где большую долю выкладки мы отдадим под сыр и мясные деликатесы, или, например, торговые точки с расширенным предложением по готовой еде.

Чтобы оценить по достоинству новый ассортимент гастрономов, стоит заглянуть в «Слату» на «Новой даче» - это флагман проекта и там уже ждут элитные сорта швейцарского сыра, итальянские закуски, вареные колбасы в натуральной оболочке от местных производителей, мясные деликатесы из Алтайского края и многое другое. Так же гастрономы есть в «Слатах» в ТЦ «Байкал» по Байкальскому тракту, «Цветной парк» на Байкальской, на ул. Баумана, 202/3, Лермонтова, 90, Первомайский, 54.

В «Слате» появились интересные новинки в отделах с готовой продукцией собственного производства. Фото: ООО «Маяк».

Кроме того, в «Слате» появились интересные новинки в отделах с готовой продукцией собственного производства под новым названием «Раз, два, три и готово! Быстро, вкусно, удобно!». Обязательно стоит попробовать шесть новых бургеров (есть даже зож бургер!), новые ролы в мексиканском стиле и изысканные сендвичи с бужениной или семгой. Все это уже можно найти во всех супермаркетах сети.

- В 11 торговых точках мы тестово запустили предложения по завтракам - каши, запеканки, сырники - добавила Ирина Береснева.

Как всегда, в «Слатах» любой покупатель получит отличное обслуживание - продавцы гастрономов будут проходить специальное обучение! - и неизменное удовольствие от любой покупки.