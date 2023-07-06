Вот уже третий день Иркутск находится под властью ливня. Фото: Анастасия КУРЕНОВА

Вот уже третий день Иркутск находится под властью ливня. За пару суток выпала почти половина месячной нормы осадков – 51 мм. А что дальше? Кажется, если дождь не закончится в ближайшее время, то столица Приангарья превратится в Венецию. Только представьте - машины, как каноэ, ныряют в речушки, которые разлились по городским улицам. Смех смехом, а жителям беда. Огромные лужи ни пройти, ни проехать, ни перепрыгнуть. Это видно по видео и фото последствий ливня в Иркутске 6 июля 2023. Затяжные дожди - аномалия или норма для июля? На этот вопрос КП-Иркутск ответила Анна Бабанова, начальник отдела метеорологических прогнозов Иркутского гидрометцентра.

Видео и фото последствий ливня в Иркутске 6 июля 2023

Если дождь не закончится в ближайшее время, то столица Приангарья превратится в Венецию. Фото: Анастасия КУРЕНОВА

- В Иркутске только за 3,4 и 5 июля выпало 45 мм осадков, утром 6 июля еще 6 мм. То есть примерно половина от месячной нормы, - говорит Анна Бабанова. - Но назвать это аномалией пока нельзя. Вдруг конец июля выдастся засушливым? Но если через пару дней ливни не прекратятся, тогда можно будет считать ливни аномальными.

Пока синоптики утверждают, что дожди «захватили» Иркутск до 7 июля. В выходные горожан ждет солнечная и теплая погода без осадков. Так, 8 и 9 июля на градусниках можно будет увидеть до +24…+26 градусов. Но не стоит откладывать далеко дождевики, зонты и резиновые сапоги. Уже в понедельник 10 июля в Иркутск вернутся осадки. Посмотрите видео и фото последствий ливня в Иркутске 6 июля 2023 и точно не захочется выйти из дома без зонта и резиновых сапог.

Огромные лужи ни пройти, ни проехать, ни перепрыгнуть. Фото: Анастасия КУРЕНОВА

- Ведем откачку воды с пониженных участков, при неровностях местности. 6 июля выполняем работы на улицах Лермонтова, Сосновая, Салацкого, Желябова, Декабрьских Событий, в Кооперативном переулке. Для свободного оттока воды рабочие очищают открытые лотки, – прокомментировал директор МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.

"Досталось" не только областному центру. В СНТ "Ясная поляна" в Ангарске эвакуировали жителей 20 участков, их дома были подтоплены.

В Иркутске откачивают воду с пониженных участков. Фото: Анастасия КУРЕНОВА

- По прогнозу, ночью и днем 7 июля крайне негативная обстановка может сложиться в черте города Ангарска, где в зону полного затопления может попасть 27 садоводств, в которых постоянно или временно проживает более 5 тысяч человек, - отмечают сотрудники МЧС по Иркутской области.

За пару суток выпала почти половина месячной нормы осадков – 51 мм. Фото: Анастасия КУРЕНОВА

В Ангарский городской округ будет отправлена группа спасателей, которая сможет оперативно среагировать при повышении уровня рек.

Пока синоптики утверждают, что дожди «захватили» Иркутск до 7 июля. Фото: Анастасия КУРЕНОВА

В Байкальске в июле уже выпало 98% от месячной нормы. В городе объявили режим ЧС из-за резкого повышения уровня реки Солзан. Днем 6 июля там началась эвакуация населения. Уже затоплено 14 участков и шесть жилых домов. Сейчас там закрыто движение через реку Харлахта. Жителям южного Прибайкалья стоит быть осторожнее - ведь там в любой момент могут сойти сели.

На улицу без зонтика и резиновых сапог не выйдешь. Фото: Анастасия КУРЕНОВА

- Уровень воды в реке Солзан в районе города Байкальска составляет 341 см при критической отметке 400, в реке Снежной в районе села Выдрино — 336 см при критических 390, в реке Слюдянке в районе города Слюдянка — 250 см при критических 290, - говорят сотрудники МЧС по Иркутской области.

Вот уже третий день Иркутск находится под властью ливня. Фото: Анастасия КУРЕНОВА

Накрыл ливень и Черемховский район. Там в селе Онот частично разрушился мост из-за выхода реки из берегов. Также 6 июля зафиксирован уровень подъема на реках Малая Белая, Большая Белая и Онот из берегов. Кроме этого, в районе подмыло два участка дороги общего пользования. А в поселке Раздолье Усольского района уже пострадали жители 32 участков. Обстановку наглядно видно по видео и фото последствий ливня в Иркутске и области 6 июля 2023.

Пешеходы умудряются перепрыгивать огромные лужи. Фото: Анастасия КУРЕНОВА

А в Тулунском и Нижнеудинском районах продолжает работать аэромобильная группировка МЧС России по Иркутской области. В верховьях реки Ии, в районе населенного пункта Аршан, дежурит группа спасателей.

Ночью и днем 7 июля ожидается крайне негативная обстановка. Фото: Анастасия КУРЕНОВА

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