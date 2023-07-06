Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» совершил жесткую посадку в Сахалинской области Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В аэропорту Ноглики Сахалинской области произошла жесткая посадка самолета Ан-24. Воздушное судно принадлежит иркутской авиакомпании «Ангара». Самолет направлялся рейсом из Хабаровска.

На видеоролике, который засняли очевидцы, можно увидеть, что самолет при заходе на посадку качается вверх-вниз, затем касается взлетно-посадочной полосы, но вновь взмывает в воздух и только после этого вновь садится и катится.

На борту находились 40 пассажиров и четыре члена экипажа. Никто не пострадал.

- Проводится проверка. Следователи и следователи-криминалисты проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - рассказали в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Что могло стать причиной жесткой посадки? Проверка и покажет. А пока за предположением корреспонденты КП-Иркутск обратились к экспертам.

- Как известно, на безопасность полетов влияют три фактора. Это отказ техники, ошибки пилотов и неблагоприятные внешние условия, например, погода, - рассказывает генерал-майор авиации, кандидат технических наук, профессор, начальник ИВВАУ в 1991-2000 г. Александр Барсуков. – Есть, например, такое выражение: «Пробивать облака, чтобы увидеть землю». Иногда кромка облаков настолько низка, что пилоты пробивают облака, видят взлетно-посадочную полосу, а высота уже небольшая при высокой скорости снижения. А самое страшное, если они выскакивают из облаков и оказываются в стороне от взлетно-посадочной полосы по высоте и курсу. И им нужно еще больше увеличить скорость снижения.

Очевидцы сообщают, что в Ногликах 6 июня действительно была не самая летная погода. Почти весь день шел дождь и наблюдалась большая облачность. Из-за погодных условий экипаж Ан-24 трижды совершал уход на второй круг при посадке.