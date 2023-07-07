Что произошло в Иркутске в ночь на 7 июля 2023 года: последние новости. Фото:Ольга Федоркова

В Иркутском районе 7 июля отключат свет. Об этом в своих социальных сетях рассказала ресурсоснабжающая организация "Иркутскэнергосбыт". Отключение коснется таких населенных пунктов как: Хомутово, Грановщина, Куда, Егоровщина, Бутырки, Коты.

Под Ангарском Иркутской области в четверг, 6 июля, поплыл дом по реке Китой. Об этом КП-Иркутск рассказали очевидцы произошедшего. Неизвестно, откуда здание "отплыло", но кадры жители сделали уже в СНТ "Ветеран". Со слов жителей, никто не пострадал.

7 июля на реке Тагне в районе села Хор-Тагна Заларинского района ожидается повышение уровня воды. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону в своих социальных сетях. Предполагается, что вода поднимется до отметки в 400-450 см, в то время как критическими считаются 400 см, рассказали специалисты МЧС.