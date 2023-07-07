В пунктах временного размещения находится 26 человек. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

- Не буду я эвакуироваться, - отказывается наотрез бабушку из подтопленного садоводства в Ангарском городском округе. - У меня 20 кур! Я их не брошу. Тем более вода скоро уйдет.

Но вода не ушла. К сожалению, в Слюдянском, Усольском, Тулунском, Иркутском и Черемховском районах и в Ангарском городском округе ее стало только больше. Виной всему проливные дожди, которые захватили Приангарье еще с 4 июля. Из-за ливней реки вышли из берегов и затопили 417 участков и два жилых дома в двух садоводствах и семь населенных пункта.

Паводки в Иркутской области 7 июля 2023: последние новости

Ночь с 6 на 7 июля у сотрудников МЧС по Иркутской области была совсем уж неспокойная. Спасатели эвакуировали тех, кто до последнего не хотел покидать свои дома еще днем 6 июля. Так, на утро 7 июля эвакуировано 89 человек, в том числе 27 детей. В пунктах временного размещения находится 26 человек.

Для ликвидации последствий паводка привлечено порядка 190 человек. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

- Всего для ликвидации последствий паводка привлечено порядка 190 человек, 32 спецтехники, 23 плавсредства и три беспилотные авиационные системы. В городе Байкальске установлена водоналивная дамба для защиты домов, - говорят сотрудники МЧС по Иркутской области. - Спасатели продолжают работы в подтопленных районах. В круглосуточном режиме патрулируют территории.

В городе Байкальске установлена водоналивная дамба для защиты домов. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Паводки в Иркутской области 7 июля 2023 пока не прекратились. Сейчас режим ЧС действует в Байкальске, Ангарском городском округе и селе Хомутово. Также в Иркутской области дождями размыло шесть участков межмуниципальных дорог.

КОНКРЕТНО

На 00:00 7 июля уровень реки Китой в районе Раздолья составляет 300 (-15) см при критическом уровне 280 см, в районе поселка Китой 408 см (+31) при критике 475 см. Уровень воды на реке Солзан в районе города Байкальска составляет 279 (-12) см при критической отметке 400 см, на реке Снежной в районе села Выдрино 319 (-18) см при критике 390 см, на реке Слюдянке в районе города Слюдянка 268 (-3) см при критической отметке 290 см. На реке Уде в Нижнеудинске уровень воды составляет 275 (-15) см при критике 320 см. На реке Ие в Тулунском районе уровень воды в районе Аршана составляет 367 (-22) см при критике 400 см.

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