«Виноват мощный циклон»: стало известно, почему на Иркутскую область обрушались ливни

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Иркутская область оказалась под влиянием мощного монгольского циклона, который принес с собой ливни, из-за которых уровни рек стали резко повышаться. Об этом рассказала заведующая кафедрой метеорологии и физики околоземного космического пространства географического факультета ИГУ Инна Латышева. По ее словам, текущая ситуация в регионе похожа на наводнения, которые были 1971 и 2011 годах.

– Предпосылку нынешних событий можно найти в апреле 2023 года, когда в атмосфере над территорией Сибири вновь усилились зимние типы процессов, которые спровоцировал холодный высотный циклон над Таймыром. Он порождал затоки холода и обострение полей облачности и осадков, как следствие, накопление влаги в почве. Продолжилась эта ситуация и в июне, плюс к этому прибавился вклад осадков, которые дали сравнительно редкие для этого месяца выходы прикаспийских и монгольских циклонов, – объяснила специалист.

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

По словам Инны Латышевой, активность арктического холода выпала на июль. Тогда он достиг широт субтропиков и стал причиной появления мощного монгольского циклона, протяженность которого оценивается в 10-12 км, а подпитывает его Тихий океан.

– Вынося теплый воздух на тихоокеанское побережье, он порождает там развитие гребня, который блокирует его дальнейшее смещение на восток, тем самым поддерживая длительность выпадения атмосферных осадков, – пояснила Латышева.

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Специалист отмечает, что опасную ситуацию создал сразу целый ряд факторов, которые объединились в один мощный циклон: это и влияние субтропиков, и воздушные массы Тихого океана, и гребень антициклона над Европейской частью России. Однако Латышева добавляет, что на сегодняшний день существует вероятность и иных причин паводка в Иркутской области, но их придется анализировать в будущем.

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

На вопрос, который волнует жителей Иркутской области, когда же уже закончатся осадки, специалист дает не самый обнадеживающий ответ:

– Когда закончатся июльские осадки? К сожалению, после короткой передышки на выходные, к нам вновь могут вернуться осадки уже с новым циклоном, – заключила Латышева.

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