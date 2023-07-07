Был уверен, что помогает расследовать дело: электромонтер из Иркутской области отдал мошенникам 1,2 млн рублей

Ээлектромонтер лишился более миллиона рублей, полагая, что участвует в расследовании уголовного дела Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

54-летний электромонтер из Братска лишился более одного миллиона рублей, поверив мошенникам. Мужчину напугали, что с его счетов пытаются украсть деньги. Эту легенду ему рассказал «сотрудник правоохранительных органов».

– Злоумышленник сообщил об утечке персональных банковских данных, с помощью которых мошенники пытаются завладеть его денежными средствами, и потребовал участия потерпевшего в расследовании «уголовного дела», – рассказали в пресс-службе МВД по Иркутской области.

Мужчину перебрасывали на разговоры с сотрудниками то одного, то другого ведомств, что он не засомневался, что следствие настоящее. Тогда аферисты заявили, что электромонтеру необходимо оформить на себя кредит и перевести деньги на специальный счет. В результате мошеннической уловки мужчина лишился 1,2 млн рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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