Повсюду грязь и разбросаны бутылки: следком проводит проверку в отношении многодетной матери из Иркутской области

Повсюду грязь и развалены бутылки: следком проводит проверку в отношении многодетной матери из Иркутской области. Фото: скриншот из передачи "Мужское женское"

Повсюду грязь, разбросаны бутылки с алкоголем, отсутствие электричества. В таких условиях в Куйтунском районе Иркутской области проживает многодетная семья - женщина Анастасия (Прим. ред. - имена в тексте изменены) и пятеро детей. Сейчас следком проводят проверку.

Ситуация получила громкую огласку в программе "Мужское женское" на федеральном канале. Два года назад этот дом Анастасия арендовала у Софии. Со слов последней, за это время ее дом превратили в сарай: выбитые окна, сломанная мебель, завалы мусора. Более того, все это время Анастасия ей не выплачивала деньги за аренду дома.

Когда София захотела продать дом, Анастасия решила договориться о выкупе дома. Большую часть средств уже выплатила, а остаток хотела погасить за счет материнского капитала. По словам многодетной мамы, дом изначально был в плохом состоянии и требовал капитального ремонта. Анна, не дождавшись полной суммы, начала мстить: отключила электричество, натравила органы опеки и пишет о ней гадости в социальных сетях.

-На момент проверки у детей были надлежащие условия проживания. У каждого было свое спальное место, все были чистые. Продукты питания тоже были. Единственное, было рекомендовано убрать мусор с придомовой территории, - сказала представитель органов опеки.

Соседи же разделились на два лагеря. Кто-то говорит, что дом изначально был в убитом состоянии, а кто-то подмечает, что во всем виновата сама Анастасия, которая наводила порядок только перед проверками и приездом телевидения.

Однако и приехавшее телевидение успело заснять интересные кадры... В доме пьяные посторонние люди, а также сама мать детей. Все это малыши наблюдали.

Теперь же к делу подключено следствие.

- По данному факту Тулунским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Иркутской области организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), - заявили в следственном комитете Иркутской области.