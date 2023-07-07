Тело нашли в 20 метрах от машины: полиция выясняет обстоятельства загадочного смертельного ДТП на трассе Усть-Илимск-Братск Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В ночь на 7 июля в полицию поступил сигнал о ДТП на трассе Усть-Илимск - Братск в районе 221 километра (около 80 километров от населенного пункта Эдучанка). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

-По предварительным данным, водитель "Форда" ехал в сторону Усть-Илимска, превысил скорость и не справился с управлением. Как итог, съехал с проезжей части и столкнулся с деревьями, - говорят в МВД.

Прибывшие на место ДТП полицейские увидели сильно поврежденный автомобиль с разбитой передней частью, при этом лобовое стекло осталось целым. Тело водителя же лежало в 20 метрах от машины в лесопосадке.

Предполагается, что на большой скорости от мог наехать на яму, авто буквально слетело с дороги, в полете водитель выпал через боковое окно. От полученных травм 51-летний мужчина скончался.

Сейчас полиция проводит проверку.