В Иркутском районе завершились поиски 20-летней девушки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутском районе, в деревне Степановка, вечером 7 июля объявили поиски 20-летней девушки. Было известно, что в этом районе она ушла за грибами. Как рассказали в МВД региона утром 8 июля, поиски завершены.

- Приметы пропавшей: на вид 18-20 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые. В этот день была одета в серую кофту, черный топ, черные джинсы и такого же цвета кроссовки. С собой был красный пакет, - такую ориентировку отправляли МВД и

В районе деревни Степановка были назначены мероприятия с привлечением сотрудников полиции, МЧС и волонтеров.

В МВД Иркутской области утром 8 июля сообщили, что поиски благополучно завершены, девушка вышла из леса на трассу где её заметил проезжающий автомобилист.