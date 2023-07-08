"Красивые дома и отзывчивые люди, но есть, что улучшить": каков Иркутск глазами туриста Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Есть такая фраза – «со стороны виднее». Она может многим не нравиться, но мне кажется, она очень применима к тому, как люди воспринимают родной город. Каждый день мы ездим по одним и тем же маршрутам: работа – дом – работа, стоим в пробках, гуляем по центральным улицам, ужинаем в привычных заведениях. Погрузившись в будничную суматоху, уже не замечаешь что-то прекрасное в своем городе. Да и вроде как, собственно, не до того. А вот будучи туристом, особенно побыв где-то впервые, подмечаешь многое. Недавно мне удалось побывать и в Иркутске, делюсь впечатлениями.

Хранят историю

Я большой любитель исторических изданий, памятников, архитектуры. Увы, во многих городах на такие здания без слез не взглянешь, просто потому что за ними никто не следит. Они могут быть грязными, облупленными, одним словом – неухоженными.

Иркутск в этом вопросе меня приятно удивил. Я заметила немало свежевыкрашенных, выбеленных исторических домов. Более того, граффити на них я не увидела. Здесь уже вопрос, конечно: вовремя закрашивают или же горожане себе и вовсе такого не позволяют? В любом случае, за это можно поставить Иркутску большой, жирный плюс. На историческую часть города действительно приятно смотреть.

К слову, тоже «плюс» в копилочку за то, как накрывают те объекты, которые еще только предстоит отреставрировать. Во многих городах закрывают такой страшненькой зеленой сеткой, в Иркутске – тоже сетка, но с изображением здания. Возможно, мелочь, но так общая картина куда более приятная.

Открытость и доброжелательность

Не зря говорят, что город – это люди. В Иркутске мне повстречалось немало тех, кто с радостью перекинется с тобой парой слов, что-то подскажет и просто пожелает хорошего дня. Конечно, я изначально летела в гости к своим коллегам и то, что они прекрасные люди, я ни на секунду не сомневалась. Но вечерами я успевала немного посмотреть город и одна.

В 130-м квартале люди предлагали вместе спеть, на набережной – обменивались комплиментами, а в одной из городских пекарен меня и вовсе продавец просто так угостила вкуснейшими хлебом и выпечкой.

В городе я, как и любой турист, ориентировалась по картам. Только вот увы, не всегда хорошо их воспринимаю. Каково было мое удивление, когда люди замечали, что я растерялась посреди дороги и начинали сами предлагать помощь. Я побывала во многих городах, и чаще в ответ на просьбу о помощи слышала что-то вроде «я не знаю», «извините, тороплюсь». Да, никто не обязан помогать, но иркутянам очень хочется сказать спасибо за неравнодушие.

Дороги

Возможно, иркутяне сейчас надо мной посмеются. Есть вероятность, что коллеги возили меня по самым свежеасфальтированным дорогам - такой вариант сбрасывать со счетов тоже не стоит. Однако мои впечатления именно таковы: в Иркутске и в области в сторону Байкала дороги в очень даже приличном состоянии.

Пыль столбом

Не бывает все идеально и гладко, в любом городе есть проблемы. Вот чем неприятно меня удивил Иркутск, так это пыльным и грязным воздухом. Я, как аллергик, начихалась знатно. Но если с аллергией помогали бороться таблетки, то вот протирать обувь от пыли каждые пару часов и мыть голову по два раза каждый день – это в какой-то момент стало надоедать.

И нет, я не говорю про случаи, когда ты идешь вдоль проезжей части, а вокруг поток машин. В таком случае столбы пыли вполне объяснимы. Я же замечала их даже вдали от оживленных трасс.

Накормим, но без сервиса

Второй моей болью в Иркутске стали заведения общепита. Выбора достаточно, но страдает сервис. Долгое ожидание, тебя как будто не очень и рады видеть в этом заведении… Никто не просит улыбаться во все 32, но когда официанты подходят с каменным лицом, честно говоря, напрягает.

Бывало и такое, что приносили пережаренное, недожаренное, пересоленое. И очень неохотно соглашались на то, чтобы сделать блюдо заново. Безусловно, это может быть единичный случай и со всеми бывает…

Нет единообразия

Во многих городах уже давно задается тренд на вывески на зданиях в едином стиле. Проще говоря, не должно быть по соседству «вырвиглазных» зеленых, красных и серо-буро-малиновых в крапинку вывесок.

В Иркутске, увы, такое встретишь нередко. Если же привести их к единообразию, город однозначно станет опрятнее выглядеть.

ВЫВОДЫ

Возможно, после прочтения этой статьи кто-то из горожан про «минусы» скажет, что выбраны были не те заведения и улицы, а про плюсы – «это исключение, а не правило». Все может быть, на то это и просто мнение, беглое впечатление туриста. Однако не могу не сказать, что очень важно чаще обращать внимание и на хорошие стороны, а они точно есть.