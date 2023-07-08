Трижды поженились и дважды развелись: супружескую пару из Читы позвали поучаствовать в новом ток-шоу. Фото предоставлено Екатериной Баженовой.

Многие мечтают встретить свою любовь раз и навсегда. Но есть и те, кому, кажется, что так скучно. Вот, например, Владислав и Екатерина Баженовы из Читы побывали в ЗАГСе аж пять раз: дважды, чтобы развестись и трижды, чтобы пожениться.

Впервые поженилась пара в 2008 году. Спустя время Екатерина сильно погрузилась в домашние дела, а ее супруг - в рабочие. В итоге стали чувствовать себя скорее соседями, потому и развелись. Как рассказывает трижды жена, первый развод никто из друзей и родственников даже не заметил, а вот второй уже давался куда сложнее.

Но все-таки пара решила бороться за свою любовь до конца. Владислав, чтобы вновь завоевать сердце Екатерины, устраивал сюрпризы. Например, он по городу разместил с десяток баннеров с признаниями в любви. Так и сошлись вновь.

Вот только третья свадьба была совсем нестандартной - под прицелами камер съемочной группы программы "Четыре свадьбы".

- Сначала это было шуткой. Как-то раз, после очередного заезда на квадроциклах, мы увидели по телевизору передачу про борьбу невест, - делилась с КП-Иркутск Екатерина.

Паре пришла в голову довольно-таки необычная концепция праздника - она связана с квадроклубом. Екатерина подала заявку на участие, вскоре со мной связались продюсеры телеканала «Пятница».

Прошло время и теперь супругов позвали поучаствовать в "Четыре жены", где героиням нужно доказать, что именно они - лучшие супруги.

- Телеканал с нами связывался, предлагал поучаствовать в новом проекте. Но мы отложили договор, не стали подписывать, хотели посмотреть, как это будет выглядеть. Теперь приняли решение не участвовать, на наш взгляд, он не позитивный, - рассказала КП-Иркутск Екатерина.