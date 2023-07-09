Под Иркутском КамАЗ врезался в легковушку: погиб 28-летний мужчина

Фото: пресс-служба МВД по Иркутской области

Очередная смертельная авария произошла на дорогах Иркутской области. В ДТП с КамАЗом погиб молодой мужчина.

Как рассказали КП-Иркутск очевидцы, авария произошла на объездной дороге микрорайона Новоленино. На проезжей части на крыше лежала отечественная легковушка, кузов которой изрядно пострадал.

- Надеюсь, все живы, - говорит автор видео, которое прислали в редакцию КП-Иркутск.

К сожалению, как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции региона, в аварии погиб 28-летний водитель ВАЗ.

Фото: пресс-служба МВД по Иркутской области

- Сегодня около 10 часов утра 63-летний водитель «КАМАЗа» при развороте на объездной дороге микрорайона Новоленино не предоставил преимущество движению и не уступил автомобилю «ВАЗ», движущемуся в сторону Иркутска. От столкновения отечественная легковушка перевернулась. В результате случившегося 28-летний водитель и его пассажир были доставлены в медицинское учреждении, где впоследствии водитель жигулей от полученных травм скончался, - рассказали подробности трагедии в ведомстве.

Известно, что водитель грузовика не пострадал. По факту смертельного ДТП начато разбирательство.

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